فيديو .. الرئيس السيسى : كنت أمارس رياضة الكاراتيه منذ عام 1970

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية. وأكد الرئيس، أن فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت وكل شابة مصرية في سنها، مشيرا إلى أن إنشاء جيل من الأبطال هى مسؤولية الدولة والأسرة معا.

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