مصدر ملاحى يكشف تفاصيل وصول شحنة لقاح جونسون أند جونسون

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر ملاحى فى مطار القاهرة، أن شحنة لقاح فيروس كورونا جونسون أند جونسون، وصلت على متن رحلة تابعة لخطوط لوفتهانزا الألمانية رقم LH8290 من طراز MD11، وتم هبوطها فى مطار القاهرة موقع رقم 40.





ووصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، شحنة جديدة من لقاحات كورونا، وهى الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي، والمقرر أن يتم استغلالها فى تطعيمات فيروس كورونا للمسافرين للخارج، وكذلك المنتظرين للحصول على اللقاح فى مراكز التطعيم المختلفة على مستوى الجمهورية. كانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية أعلنت ترقب وصول الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصرى. كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت تسلم أوراق الشحنات الخاصة بلقاحى فيروس كورونا "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" تمهيدًا لاستقبال الجرعات الأسبوع الجاري، مؤكدة توزيعها على مراكز تلقى اللقاح بجميع محافظات الجمهورية فور وصولها.

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