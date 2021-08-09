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وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدى للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مشيراً إلى أن الشحنة التى تم استقبالها اليوم من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لـ تطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، والتى يبلغ عددهم 126 مركزا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت "مجاهد" إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتاً إلى أن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا يتطلب جرعات مُعززة.
وأشار "مجاهد" إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذى يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقى لقاح فيروس كورونا فى حالة المسح الإلكترونى للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.
وناشد "مجاهد" المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكداً أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم فى الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدى للجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. بدء استقبال أولى شحنات لقاح جونسون أند جونسون بمطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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