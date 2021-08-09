عاجل .. الرئيس يقرر إطلاق أسماء أبطال طوكيو 2020 على المحاور والكبارى

وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، والذى استضاف أسرة البطلة فريال أشرف، إنه وجه بإطلاق أسماء فريال أشرف، وأبطال مصر على المحاور والكبارى، تقديرا لما قدموه من صورة مشرفة لمصر والمصريين فى أكبر محفل للألعاب الرياضية فى العالم.
كان برنامج التاسعة الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، قد استضاف البطلة المصرية فريال أشرف عبر سكايب من طوكيو، بالإضافة إلى أسرتها فى البرنامج.
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