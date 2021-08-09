السبت المقبل.. فتح باب التقديم إلكترونيًا بالمدن الجامعية بجامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - أعلن الأستاذ الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2021-2022 للطلاب والطالبات القدامى والمستجدين، اعتبارًا من السبت المقبل حتى الخميس 9 سبتمبر، من خلال موقع التقديم https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications.





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