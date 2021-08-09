/644538/أورنج--العملاء-يطالبون-بالغاء-خدمه-اللعيب-بسبب-الازعاج

أورنج استقبلت عدد كبير من الشكوى بسبب خدمه اللعيب من اورنج وطالبو بالغاءها بعد غضبهم من خدمة أورنج اللعيب ، فما هي طريقة الغاء خدمه اللعيب اورنج بالخطوات .

دوت الخليج أورنج الغاء خدمه اللعيب استخدم الكود: unsub بواسطة كتابته في رسالة وأرسلها لـ 6545 خدمة عملاء Orange للتواصل مع أرقام خدمات اورنج orange مصر يرجى التواصل مع الرقم الساخة 16110

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