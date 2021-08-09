/644533/ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-بعد-هدف-عمر-كمال-عبدالواحد

شهد جدول ترتيب هدافي الدوري تغييرات عقب فوز المصري البورسعيدي على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز، ويرصد دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة

1- محمد شريف، مهاجم الأهلي، في المركز الأول برصيد 18 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا كليوباترا، في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

3- أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، في المركز الثالث برصيد 12 هدفًا.

4- عمر كمال لاعب المصري في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا.

5- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، برصيد 11 هدفا

6- رامي صبري وعمرو جمال ومصطفى فتحي، في المركز الخامس بالتساوي لكل منهم 10 أهداف.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 43 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز بينما رفع الفريق البورسعيدي رصيده للنقطة 46 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز

ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مواجهات اليوم من الدوري الممتاز والتي شهدت تعادلا مثيرا لفريق بيراميدز وفوز المصري البورسعيدي على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون.

بيراميدز يواصل السقوط ويتعادل مع طلائع الجيش

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في مرمى طلائع الجيش بعد تنفيذ ناجح لـ ركلة الجزاء في المواجهة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية في إطار مواجهات الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز، قبل أن يتعادل ناصر منسي التعادل من متابعة برأسية قوية.

بيراميدز يواصل السقوط

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة الـ43 بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز عقب تحقيق التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق ، بينما رفع الطلائع رصيده للنقطة 38 بالمركز الثامن بعد المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون.

تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمود وادي.

دكة بدلاء بيراميدز أمام الطلائع

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - أحمد الشيخ - أسامة جلال - محمد الجباس.

قائمة بيراميدز أمام طلائع الجيش

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيس كالتالي :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس.