/644528/رسالة-غامضة-لـ-فريال-أشرف-بعد-التتويج-بالميدالية-الذهبية

علق فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتية، والحاصلة على الميدالية الذهبية للفراعنة في أولمبياد طوكيو، وذلك تعقيبا على انتقادات تعرضت لها اللاعبة خلال منافسات دورة الألعاب الصيفية الحالية.

فريال أشرف تثير الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وقالت فريال أشرف عبر الفيس بوك : " السادة أسرة الكاراتيه المصرى، ويتردد على صفحات التواصل الاجتماعى اكاذيب ليس لها أساس من الصحة ومااريد ايضاحه لجميع أهلى منتسبى الكاراتيه المصرى اننى ادين بالفضل لله وكل من له الفضل على فى الكاراتيه ولم ولن انكر مجهود اى مدرب كان من اسباب الله ان اكون فى مكانة ترفع اسم بلدى مصر".

‎وتابعت فريال أشرف: "كنت لا أريد أن أتطرق الى هذا الموضوع ولكن نظرا لتعليقات الذين لا يعرفون الحقيقه والذين يعرفونها ويتم الإساءة إلى شخصى ودون دخول فى تفاصيل إنه قبل انطلاق أوليمباد طوكيو ٢٠٢٠ بشهر أصبحت الأمور تدار لمصالح شخصية ومنافع مادية فى حال تم حصولى على ميدالية دون النظر لمصلحة بلدى أو مصلحتى كلاعبة لمنتخب مصر وكنت فى مرحلة أصعب مايمكن من عدم الإستقرار النفسى والفنى وترى أقرب الناس يتخلون عنك".

فريال أشرف تتحدث عن الصعوبات التي واجهتها في أولمبياد طوكيو

وواصلت فريال أشرف: "سؤالى الى كل فرد يهاجمنى ماذا تفعل لو كنت مكانى، هل تتوقع منى أن أشكرك إنك تخليت عنى وأغلقت كل وسائل الإتصالات بينى وبينك وتعرف أنك أقرب الناس لى بالإضافة الى أن هذا التوقيت ليس لمصلحة فريال أشرف فقط بل هى مصلحة بلدى".

رسالة غامضة لـ فريال أشرف بعد التتويج بالميدالية الذهبية

وأضافت: "‎وكان قرارى فى هذا الوقت التفكير فى مصلحة بلدى ورفع اسم مصر واللجوء الى الاشخاص الذين لديهم حس وطنى دون انتظار المقابل، ولكن لم ولن أنسى كل من له الفضل على فى الكاراتيه وأدين بالفضل للجميع، شكرا، دوت الخليج".

ترتيب مصر في جدول ميداليات الأولمبياد

جاء ترتيب مصر في جدول ميداليات أولمبياد طوكيو 2020، في المركز الثاني عربيا خلف قطر التي حلت في المركز الأول.

وحلت مصر في المركز الرابع إفريقيا بعد كينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

كما جاء ترتيب مصر عالميا في المركز الـ 54.

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو 202، بواقع ميدالية ذهبية، ومثلها فضية، بالإضافة إلى 4 برونزية.