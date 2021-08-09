/644527/في-غياب-ليونيل-ميسي-برشلونة-تقسو-على-يوفينتوس-بثلاثية-نظيفة-وتتوج-بكأ-جامبر

انتهت أحداث المباراة بين برشلونة الإسباني ويوفينتوس الإيطالي، بفوز الفريق الكتلوني بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس جوان جامبر، على ملعب كامب نو.

توج فريق برشلونة بلقبة الرابع والأربعون من بطولة كأس خوان جامبر، على حساب الفريق الأيطالي، صاحب اللقب الوحيد للبطولة، على الفريق الكتلوني بركلت الترجيح في عام 2005، بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ضرب برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من اللقاء عن طريق ممفيس ديباي، ممن خلال تمريرة رائعة من يوسف ضمير لاعب وسط فريق برشلونة إلى ديباي الذي انفرد بالمرمى وسجل كرة داخل الشباك بالقدم اليسرى.

وضرب مارتين برايثويت بالهدف الثاني في اللقاء ليعزز نتيجة المباراة للفريق الكتلوني في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة، ويأتي في نهاية المباراة ريكي بويج، في الدقيقة التسعين بالهدف الثالث ليؤكد بالثلاة فوز الفريق الكتلوني.

في لقاء شهد على غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة مع برشلونة منذ 16 عام، كان في الجانب المقابل يتواجد منافسة اللدود في كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتوج بافضل لاعب في اللقاء، بدون منازع.

استمر كومان في الدفع بثنائية جريزمان وديباي في هجوم برشلونة، مثلما حدث في المباراتين الماضيتين للفريق وديًا.

على الجانب الآخر، يقود كريستيانو رونالدو هجوم يوفنتوس، في المشاركة الأولى له خلال فترة اعداد البيانكونيري، بعد عودته متأخرًا بعد قضاء إجازته التي أعقبت يورو 2020.

تشكيل برشلونة ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: ديست، بيكيه، أراوخو، جوردي ألبا

وسط الملعب: بوسكيتس، روبرتو، ديمير

الهجوم: جريزمان، ديباي، برايثوايت

تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، روجاني، ساندرو

وسط الملعب: رامسي، بينتانكور، كوادرادو، بيرنارديسكي

الهجوم: رونالدو، موراتا

أرقام ميسي في بطولة كأس خوان جامبر

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تحقيق وكسر أرقام أساطير نادي برشلونة على مر تاريخ بطولة كأس جوان جامبر، بتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 9 أهداف، ويأتي خلفة كلا من (خوان مانويل اسينسي، وتشيكي بيجريستين، وخريستو ستويتشكوف) لاعبي فريق كاتلونيا، في المركز الثاني برصيد 7 أهداف.

ليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد الذي ربح جائزة أفضل لاعب أكثر من مرتين، في بطولة جوان جامبر، حيث ربحها 4 مرات، في 2013 أمام نادي سانتوس، وفي 2014 أمام كلوب ليون، وفي 2016 أمام نادي سامبدوريا وأخيرا في 2018 أمام بوكا جونيورز.

ليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد في تاريخ كأس جوان جامبر الذي يسجل في ست نسخ متتالية (2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018).