غابات كوزبنار.. حرائق مستعرة جديدة في تركيا

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حرائق تركيا

وأفادت وكالة الأنباء التركية، بأنه بينما تواصل السلطات التركية إخماد الحرائق في أقضية كوي جاغيز وميلاس ومنتشه وسيدي كمار وقواقلي دره وياطاغان بولاية موغلا، اندلع حريق في غابات "كوزبنار" القريب من مطار دالامان، وأن فرق الإطفاء تواصل جهودها المضنية لإخماد الحرائق المندلعة منذ فترة، والتي قد طالت عدة ولايات بجنوب غرب تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق مناطق منكوبة.

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها. وخلال 10 أيام دمرت الحرائق عشرات الآلاف من الأفدنة في الغابات المطلة على البحر المتوسط، وفرار آلاف الأتراك والسائحين من المناطق التي اندلعت فيها الحرائق.