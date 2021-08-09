/644520/عمر-كمال-يرد-على-محمد-شريف-ويقود-المصري-للفوز-على-المقاولون-بثلاثية

حقق نادي المصري البورسعيدي، الفوز على المقاولون العرب بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسكندرية.

ويستعرض دوت الخليج ابرز أحداث اللقاء بين الفريقين:

ضرب المصري بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 21 من عمر المباراة عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو، من خلال تنفيذ أحمد رفعت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة قوية أبعدها أبو السعود من يسار مرماه فردت إلى محمد عبد اللطيف جريندو فسدد كرة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

المقولون يأتي بالرد

ورد نادي المقاولون العرب بهدف التعادل في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة عن طريق حمدي زكي، من خلال كرة عرضية من لويس إدوارد من جهة اليسار قابلها محمد حمدي زكي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

المصري يرد بقوة على هدف المقاولون

وسجل الفريق البورسعيدي الهدف الثالث في اللقاء والثاني له في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة عن طريق أحمد رفعت، من خلال تنفيذ الركلة الحرة بطريقة رائعة مرت من الحائط البشري وسكنت أعلى يسار أبو السعود والذي لم يحرك للكرة ساكنا.

ورفض عمر كمال انتهاء المباراة بهدفين لفريقة مقابل هدف، ليضرب بالهدف الثالث لفريقة في الدقيقة الـ 82 من عمر اللقاءن من خلال ركلة حرة من جهة اليسار نفذها أحمد رفعت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع المقاولون بشكل خاطي فوصلت إلى عمر كمال يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: محمد جريندو، فريد شوقي، حجاج عويس، محمد عنتر، أحمد رفعت.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد.

البدلاء: "أحمد مسعود، إسلام صلاح، حسن علي، مصطفى سلطان، أحمد جمعة، إسلام عطية، محمد جابر، زياد فرج، كازادي كاسينجو