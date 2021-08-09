/644537/بنك-القاهرة--تعرض-بعد-العملاء-للنصب--كيف-تحمي-نفسك

بنك القاهرة تعرض عدد من عملاء بنك القاهرة للنصب ولهذا حذر بنك القاهرة عملائه من عمليات النصب التي يتعرض لها البنك بسبب بعض اللصوص .

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خدمات بنك القاهرة

و من تحذيرات بنك القاهرة لعملائه هي عدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية مثل (رمز التحقيق- الرقم السري المتغير - أرقام البطاقة وتاريخ انتهانها - اسم المستخدم وكلمة السر)، وذلك للحفاظ على سرية بياناتهم وتجنب مخاطر السرقة والاحتيال بنك القاهرة.

بنك القاهرة

وكان بنك القاهرة شارك عملائه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بنك القاهرة بعض النصائح لحفظ البيانات و المصرفية من بنك القاهرة و لتجنب عمليات الغش والسرقة في بنك القاهرة .