/644529/بنك-الاسكندرية--أزمة-في-استلام-الحوالات-السريعة-ما-القصة

بنك الاسكندرية يقدم الكثير من الخدمات على مدار سنوات طويلة ومن بينها خدمة استلام الحوالات السريعة في بنك الاسكندرية ولكن توجد مشكلة في استلام الحوالات السريعة من بنك الاسكندرية .

دوت الخليج بنك الاسكندرية ايداع حساب طرف بنك محلي يقوم بنك الإسكندرية باستلام الحوالات الواردة لحساب مستفيدين طرف بنوك محلية أخرى وإيداعها مباشرة لصالح حساب المستفيد لدى البنك المطلوب من بنك الاسكندرية. بنك الاسكندرية الحوالات السريعة الحوالات السريعة من بنك الاسكندرية متاحة للصرف بعملة الجنيه المصري أو عملة الدولار الأمريكي (حسب رغبة مرسل الحوالة)، كما أن سعر صرف مميز عند التحويل بالجنيه المصري من الخارج او عند استبدال قيمة الحوالة بالجنيه المصري داخل فروع بنك الاسكندرية.

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