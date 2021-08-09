النائب هشام هلال فى حوار لـ«دوت الخليج »:برلمان  2021 «وقف مع الناس فنال الرضا الشعبي»..وأغلبية مستقبل وطن عادلة مع المعارضة..ولنا ملاحظات علي أداء بعض «وزراء مدبولي»

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وضعنا المرأة في الأولويات ..وتغليظ عقوبة التحرش سيكون رادع للجميع

المستشار الدكتور حنفي جبالي قيمة كبيرة ويدير المجلس بكل حيادية واحترافية

مقاطع اليوتيوب توضح الفرق بين برلمان ٢٠١٥ و٢٠٢١

رفضت موازنة العام المالي ٢٠٢١لأسباب واضحة ومبررات

أهداف حزب مصر الحديثة متوافقة مع ما تقوم به القيادة السياسية

مصر الحديثة داعم لمبادرة حياة كريمة و. وليد دعبس شارك باجتماع الرئيس السيسي

مبادرة حياة كريمة عمل تاريخي وهي قمة العدالة الاجتماعية

حزب مصر الحديثة داعم بقوة للقيادة السياسية بملفات الأمن القومي

البنية التحتية تشهد في مصر تطوير كبير.. والتكنولوجيا لابد أن يتم استخدامها بالسكة الحديد

حل النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة،ضيفًا علي موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، حيث لقاءات متواصلة بشأن تقييم أداء نواب البرلمان خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني، وأدار اللقاء الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، حيث تطرقت المناقشات لأداء مجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة.

المناقشات مع النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إلي أداء حزب مصر الحديثة في دعم جهود القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة بمبادرة حياة كريمة، التى تترجم أهداف وتطلعات الحزب في تحقيق العدالة الإجتماعية للمواطنين، حيث كان د. وليد دعبس حاضرا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برجال الأعمال الداعمين لمبادرة حياة كريمة قبل مؤتمر التدشين فى استاد القاهرة الدولي، مشيرا إلي أن هذه التطلعات والأهداف التى تعمل علي تحقيقها القيادة السياسية فى مصر يدعمها حزب مصر الحديثة ويساندها بشكل فعال وخاصة ملفات الأمن القومي وتحقيق العدالة الإجتماعية من خلال مبادرة حياة كريمة وأيضا تطوير التعليم وتمكين الشباب.

مصر الحديثة داعم لمبادرة حياة كريمة و. وليد دعبس شارك باجتماع الرئيس السيسي

اللقاء الذي أداره الزميل محمود فايد، مع النائب هشام هلال تطرق أيضا لرؤيته لأداء مجلس النواب الرقابي والتشريعي وانحيازاته والتى أكد علي أنها كانت للمواطن، مؤكدا أيضا علي أن أداء الأغلبية البرلمانية ساعد علي ظهور البرلمان بصورة مختلفة عن برلمان 2015، كما أن أداء رئيسه المستشار الدكتور حنفي جبالي كان مشرف والمعارضة أحست بالعدالة من جانب الأغلبية.

ردًا علي السؤال الأول بشأن ما قدمه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن مجلس النواب عمل من أجل المواطن طوال دور الانعقاد الأول وعدد كير من التشريعات التى صدرت تستهدف المواطن ومصلحته في الأساس الأول، مستشهدا ما صدر من تشريعات بشأن أسر الشهداء والتى كانت تستهدف دعم الشهداء وأسرهم من خلال الصندوق الخاص بهم، مشيرا إلي أن هذا القانون كان رسالة من البرلمان بأن نواب الشعب لن ولم ينسوا الشهداء أبدا، وأيضا تغليظ عقوبة التحرش الجنسي من خلال قانون مقدم من الأغلبية دفاعا عن المرأة المصرية وردعا لمن يقوم بمثل هذه الأعمال التى يرفضها المجتمع.

النائب هشام هلال واصل حديثه بالتأكيد علي أن مثل هذه التشريعات نماذج لما تم إصدارها بما يص في صالح الوطن والمواطن وبعض الفئات التى تحتاج للدعم والمساندة مثل الفلاح من خلال قانون الري وأيضا قانون الثروة السمكية وغيرها من التشريعات التى كانت بمختلف المجالات،وأيضا تأجيل العمل بالقانون الخاص بالشهر العقاري، وتدخل القيادة السياسية التى أثبتت صحة وجه نظر نواب الشعب ومن ثم العنوان الأبرز لنا كان المواطن خلال دور الانعقاد الأول ، مشيرا إلي أن الجميع سعي إلي خدمة المواطن وجميع النواب والأحزاب عملوا علي قلب رجل واحد من أجل المواطن .

وبشأن رده علي التساؤلات الخاصة بحالة الرضا الشعبي التى تضمنتها ندور حزب مستقبل وطن حول انجازات مجلسي النواب والشيوخ قال:" مجلس النواب الذي وضع المواطن علي أولوياته وعملت جميع الأحزاب والقوي السياسية تحت قبة البرلمان من أجله لابد أن يصاحب بحالة من الرضا الشعبي "، مشيرا إلي أن النجاح في الوصول لهذه الحالة يأتي من منطلق النجاح في التنسيق بين القوي والأحزاب السياسية من جابن الأغلبية النيابية التى نجحت من خلال تنسيقها أن تقدم منتج تشريعي متوافق مع المواطن والشارع ومن ثم المواطن يدرك هذه الجهود فتكون حالة الرضا الشعبي الذي يلمها النواب تجاه برلمان 2021 .

برلمان ٢٠٢١ إنجاز للمواطن و لم ينس شهداء الوطن

وتطرق النائب هشام هلال في حديثه أيضا وتعقيباته علي التساؤلات إلي أداء رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا علي أن تقييمه لأداء رئيس المجلس أمر صعب، خاصة أنه قيمة وقامة كبيرة، وكل يوم يتعلم منه النواب الكثير، مشيرا إلي أنه أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول باحترافية كيرة ومفاءة متميزة ، مؤكدا علي أنه فخوار بوجوده بالمجلس تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرا إلي أن الصورة العامة للمجلس 2021 مختلفة عن 2015 ويستطيع أي شخص أن يحكم علي ذلك من خلال أي من المقاطع علي يوتيوب وفيس بوك، حيث أننا في برلمان 2021 نري برلمان مهذب جدا ومتناسق ومتناغم وجميع الأعضاء همهم الأول والأخير الوطن والمواطن.

وردًا علي التساؤلات الخاصة بأداء الأغلبية النيابية الممثلة في حزب مستقبل وطن قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة:" الأغلبية لها أداء مميز ومختلف عن الماضي وعهدي وفكري عن أي أغلبية برلمانية أنه تنفرد بالقرار وتستأثر به وتنسب كل شيئ لنفسها ولكن أغلبية مستقبل وطن مختلفة ومميزة وفي كثير من الأحيان نراها تنزل علي رأي الأقلية والمعارضة ومن ثم فهي تجربة فريدة ومميزة بالنسبة لي"، مشير إلي أن المعارضة أيضا خلال دور الانعقاد الأول أحست بالعدالة والجميع يحصل علي فرصته في الحديث والجميع يقوم بدوره الرقابي والتشريعي وفق ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن سواء من أغلبية أو معارضة.

مبادرة حياة كريمة عمل تاريخي وهي قمة العدالة الاجتماعية

الحديث تطرق إلي ما قام به البرلمان من تفعيل لدوره الرقابي واستدعاء الحكومة بقيادة د. مصطفي مدبولي، مؤكدا علي أن الجميع تحدث وعبر عن رؤيته في أداء الحكومة، وحصلنا علي نتائج بتغيير العديد من سياساتها تجاه العديد من الملفات والقضايا، مشيرا إلي أنه المجلس شهد حرية كاملة فى التعبير بالرأي تجاه كل الملفات، مستشهدا برؤيته الرافضة لموازنة الدولة 2021 والتى عرضها وزير المالية، مؤكدا علي أنه كهيئة برلمانية عن حزب مصر الحديثة رفضت الموازنةلأسباب واضحة وجوهرية ذات صلة بالمنح المقدمة للحكومة وأداء الدور الرقابي بشأنها وأيضا الهيئات الاقتصادية، مؤكدا علي أننا قد نكون داعمين للأغلبية وللحكومة إلا أننا رفضنا الموازنة قناعة منا بأهمية أن يتم دراسة كل شيئ بشكل دقيق وصارم بما يصب في صالح المواطن.

المحور الثاني من اللقاء تضمن الحديث عن حزب مصر الحديثه وجهوده فى دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية حيث أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، علي أن الحز يعتبر أحد الأحزاب الداعمة للدولة المصرية والقيادة السياسية، ومن الأهداف الرئيسية له تطوير التعليم وتحقيق العدالة الإجتماعية ودعم الشباب وهي ذات الأهداف التى تعد أحد أهداف القيادة السياسية في بناء مصر الحديثة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تطوير التعليم وتحقيق العدالة الإجتماعية وتمكين الشباب بجانب العديد من الأهداف والمحاور الأخري التى تتوافق أهداف حزب مصر الحديثه معها من أجل مصر وبناءئها بشكل مختلف.

المستشار الدكتور حنفي جبالي قيمة كبيرة ويدير المجلس بكل حيادية واحترافية

النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أكد أيضا علي أن الحزب يستهدف أيضا الحفاظ على الدولة المصرية ومساندة القيادة السياسية، ويتم ترجمة ذلك علي أرض الواقع في مبادرة حياة كريمة والتى تعد عمل رائع سيذكره التاريخ، حيث أن هذا المشروع يمس أكثر من 50 % من حياة المصريين، وهو تحقيق فعلي للعدالة الاجتماعية للمواطنين، حيث أنها مثلت نقلة حياتية للقرى ، فالمشروع الذي يتم تحت رعاية الرئيس حياة كريمة، يعتبر رد حق وتعظيم للمواطن المصري وإعلاء له من خلال توفير حياة أدمية له، حيث انه يحسب للقيادة السياسية وجميع من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، فالدعم واجب على كل راجل مصري ورجال الاعمال أيضا لانها مشروع قومي يستهدف الريف المصري والمناطق الفقيرة...ونحن فى حزب مصر الحديثه كان رئيسه الحالي د. وليد دعبس باجتماع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برجال الأعمال الداعمين للمبادرة حيث أننا نري أن مبادرة حياة كريمة ترجمة لأهم أهداف الحزب فى تحقيق العدالة الإجتماعية.

الحديث تطرق أيضا لملفات الأمن القومي حيث أكد النائب هشام هلال بقوله:"نحن كحزب مصر الحديثة نقف خلف القيادة السياسية و قرارات الرئيس السيسي في الملف الليبي حيث أنها تمثل بعد استراتييجي للامن المصري، وبالنسبة لغزة فيوجد رابط جغرافي وتاريخي ونحن داعمين لقرارات الرئيس في دعم القطاع وإعادة اعمارها بـ 500 مليون جنيه بأيادي مصرية، وبالنسبة لسد النهضة فنحن ندعم القيادة السياسية في كل القرارات التي قد يتم اتخاذها اي كانت، لأن ملفات الامن القومي لا تقبل القسمة لأنه خطوط حمراء ليس فيها جدال".

تعقيبات النائب هشام هلال تطرق لما يتم من رفع لكفاءة البنية التحتية في كافة المجالات والأعمال التطويرية التي تشهدها قطاعات الدولة مؤكدا أن البنية التحتية حدث فيها تطور كبير لا ينكره احد من خلال رفع كفاءة الطرق والكباري ومحطانت الكهرباء والكباري، ومنظومة النقل التي شهدت تغيرر وتطوير كبير من تحديث القطارات والعربات، ودعم خطوط السكة الحديد ومشروع المونريل والقطار السريع، ولكن كان لدي تعليق حول منظومة النقل وهي عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة، وقمت بعرض هذه الإشكالية تحت قبة المجلس " ليه القطارات مش مستخدم فيها كاميرات واجهزة تتيع تتابع حركاتها وخطوط سيرها".

اللقاء تطرق أيضا لتمكين الشباب مؤكدا أن الشباب في مصر لم يحظى بفرصة من التمكين مثلما حظى بها هذه الفترة، فهو نال على التمكين في كل المجالات، ونبدأ بالتمكين داخل البرلمان حيث أن تنسيبقية شباب الأحزاب مثال قوي وكبير على التمكين الذي ناله الشباب تحت قبة المجلس، حيث أنهم شباب ناضح وواعي قادر على مواجهة التحديات وعرض أفكاره بشكل جيد.أما عن التمكين خارج البرلمان، فالشباب نال على تمكين قوي بالمناصب السياسية والقيادية بالدولة، حيث توى مناصب هامة، فنرى الأن نواب المحجافظين شباب ونرى الشباب داخل الجهات التنفيذية وكثير من المناصب الأخرى، فهذا الأمر لم يتكرر من قبل ولم يحدث ، فالتواجد أصبح لا يقتصر على مكان بل أصبحوا متوةاجدين بكل المجالات والأجهزة في الدولة.

أخيرا تحدث عن أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مؤكدا أن الحكومة كمجمل تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي تؤدي ما عليها بنجاح، ولكن على الرغم من ذللك لدينا تعليقات على الأداء، حيث أنه يوجد سلبيات أيضا بداخل الحكومة وهي بارزة للمواطن وللجميع، فهناك قصور من بعض الوزراء في أداء أعمالهم المنوطين القيام بها، ولكن في المجمل العام الحكومة تؤدي بشكل جيد.