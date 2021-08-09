بكلمات حزينة ميسي يودع برشلونة.. عودة منافسات الدوري الفرنسي.. التعادل يحسم لقاءي ليفربول أمام بلباو وريال مدريد أمام ميلان.. والبارسا تخطف أول ألقابها بعد رحيل البرغوث

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شهدت القارة الأوروبية اليوم الأحد الموافق الثامن من أغسطس، على العديد من الأحداث الكروية، في مختلف الدوريات، بالأخص بعد عودة الروح للدوري الفرنسي، ويأتي قبل كل ذلك لقاء فريق يوفينتوس الإيطالي، مع فريق برشلونة الإسباني، في لقاء نهائي كأس خوان جامبر، وأول لقب للبرسا بدون قائدهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد ان شهد اليوم على آخر ظهورة في النادي وتصريحات مؤثرة منه قبل الرحيل ودموع غالية على عاشقي النادي الكتلوني.

ويستعرض دوت الخليج ملخص القارة الأوروبة على مدار اليوم الأحد، في عالم كرة القدم:

نتيجة مباراة برشلونة ويوفينتوس

انتهت أحداث المباراة بين برشلونة الإسباني ويوفينتوس الإيطالي، بفوز الفريق الكتلوني بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس جوان جامبر، على ملعب كامب نو.

توج فريق برشلونة بلقبة الرابع والأربعون من بطولة كأس خوان جامبر، على حساب الفريق الأيطالي، صاحب اللقب الوحيد للبطولة، على الفريق الكتلوني بركلت الترجيح في عام 2005، بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

ملخص مباريات الدوري الفرنسي

شهد الدوري الفنسي اليوم الأحد على العديد من المباريات، بعد عودة الروح للكرة الفرنسية في موسمها الجديد، في أول لقاءات الأسبوع الأول من الدوري، والتي شهدت على سبع مباريات.

حسم التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، لقاء فريق لانيس وستاد رين، في لقاء الدور الأول من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، على ملعب روزاهون بارك.

في حين نجح فريق أنجيه، في تحقيق الفوز في اول مبارياته في الدوري الفرنسي الممتاز، على حساب ستراسبورج، بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب دي لا ميناو.

وهيمن التعادل الإيجابي بدون أهداف على لقاء سانت إيتيان ولوريان، بهدف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الأول من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، على ملعب جيوفروي جويتشار.

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، لقاء فريق نيس مع ريمس، في لقاء الأسبوع الأول من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، على ملعب أليانز ريفيرا.

في حين حقق فريق كلير مونت فونت الفوز على فريق بوردو، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي الممتاز، على ملعب استاد ماتموت اتلانتيك.

ووقع نادي ليل بطل الدوري الفرنسي الممتاز للنسخة الماضية، في فخ التعادل في أول لقاءاته في النسخة الجديدة في الدوري، امام فريق ميتز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب سان سيمفورين.

انتهت مباراة مونبلييه وأولمبيك مارسيليا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين، في لقاء الأسبوع الأول من بطولة لدوري الفرنسي الممتاز، ليشهد على أكبر نتيجة في الجولة الاولة تحسم اللقاء بغض النظر عن التعادل.

نتيجة مباراة ليفربول واتليتيك بلباو

انتهت أحداث مباراة ليفربول وأتليتك بلباو، بنتيجة التعدل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفرقين ودياً أستعدادا للموسم الجديد، على ملعب الأنفيلد.

تقدم ليفربول في نتيجة اللقاء، عن طريق ديجو جوتا، في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء، من خلال خطأ مدافع بلباو في استخراج الكرة من الخط الخلفي، وضغط من لاعبي الريدز، ليتفوقوا على الدفاع ويقطعو الكرة وتصل لجوتا ويسددها بقوة من تحت الحارس في الزاوية اليمني من الجانب الأيسر.

رد الفريق الضيف على هدف البرتغالي ديجو جوتا لاعب ليفربول، في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق أليكس بيرينجر، ليضرب بهدف التعادل أمام أعين مشجعي الريدز وعلى ملعبة الأنفيلد.

نتيجة مباراة ريال مدريد وميلان

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وإي سي ميلان، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ف لقاء جمع بين االفريقين ودياً، استعدادا للموسم الجديد، على وورثرسي ستاديوم.

تحصل فريق ريال مدريد في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، على ركلة جزاء لصالح بعد عرقلة جاريث بيل من ديفيد كالابريا، ومن ثم بطاقة صفراء على الأخير، قام بتنفيذها بيل ولكن حارس المرمى يرفض بالمرور وتبقى نتيجة المباراة التعادل السلبي يسيطر عليها.

رسالة ليونيل ميسي

وكتب ميسي عبر حسابه على فيسبوك: "كنت أتمنى الرحيل بشكل مختلف، ولكن أعتقد أن الوداع لن يكون لطيفا أبدا".

واستمر "كنت سأحب أن استمر، فعلت كل شيء من اجل تحقيق ذلك الهدف، ولكن في النهاية لم أحصل عليه".

وتابع "لدي فقط كلمات الشكر لكل من شارك معي في النادي السنوات الماضية، ولكل جماهيرنا، الذين أعطوني حبهم وحاولت رد ذلك لهم".

واختتم "أنا أيضا أعطيت كل شيء لذلك القميص، أنا راحل ولكن ذلك ليس الوداع، سنلتقي في وقت آخر، هيا بارسا".