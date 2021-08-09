/644521/نشرة-أخبار-الزمالك-الفارس-الأبيض-يفوز-على-المجد-وديا-لقطة-أخلاقية-بين-لاعبي-القلعة-البيضاء-وشكوى-رسمية-لـ-حسين-لبيب

شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأحداث والأخبار لعل أبرزها تقدم محامي النادي الأهلي بشكوى ضد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الفارس الأبيض، وتحقيق الفوز على المجد بثنائية دون رد، ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار القلعة البيضاء.

ورفض يوسف أوباما تسجيل هدفا من ركلة جزاء تم إحتسابها من قبل الحكم بشكل غير صحيح في الدقيقة 40 حيث قام اللاعب بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه وتحديدا شيكابالا قائد الفريق الأبيض، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

الزمالك يفوز على المجد إستعدادا للاتحاد السكندري بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على فريق المجد السكندري بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، في إطار استعدادات الفريق للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

لقطة أخلاقية رائعة بين لاعبي الزمالك خلال مباراة المجد

وانتهى الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام فريق المجد السكندري بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.

رفض أوباما تسجيل هدفا.. لقطة أخلاقية رائعة من لاعبي الزمالك أمام المجد

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار بعدما ارتدت من حارس المرمى، وفي الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا أخلاقيا من لاعبي الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفني وتحديدا شيكابالا قائد الفريق والذي أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

تشكيل الزمالك لمواجهة المجد وديا قبل مباريات الدوري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد ذكي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – سيد نيمار – يوسف أسامة – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم : حميد أحداد

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

محامي الأهلي يعلن التقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الزمالك بعد «أزمة» المجلة

وكتب محمد رشوان: " أتقدم بعد الغد ببلاغ لمعالي النائب العام ضد رئيس اللجنه المعينه لأداره نادي الزمالك السيد حسين لبيب باعتباره رئيس مجلس اداره لمجله الزمالك وكذلك ضد الإعلامي عمرو الدرديري باعتباره رئيس تحرير الجريدة".

وتابع رشوان :" حيث أن ماورد بعدد الجريدة هو جريمة موثمه قانونا وفقا لنصوص قانون العقوبات ونصوص القانون رقم ٧١ لسنه ٢٠١٧ ونصوص القانون ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ وميثاق الشرف الإعلامي والصحفي نظرا لما حوته المجله من تمييز وسب علني وإثاره الرأي العام".

محامي الأهلي يعلن التقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الزمالك وعمرو الدردير

وكشف محامي الأهلي : "وأتقدم في ذات السياق بطلب رسمي غدا إلى الهيئه الوطنيه للإعلام للتحقيق في الواقعه المؤسفه واتخاذ الإجراءات القانونيه الازمة".

اتحاد اليد يعلن موعد مباريات الأهلي والزمالك في دوري المحترفين

الزمالك أمام هليوبوليس

الأهلى أمام البنك الاهلى

الجزيرة أمام الشمس

طلائع الجيش أمام الحوار

هليوليدو أمام ستاد المنصورة

سبورتنج أمام سموحة

المعادى أمام أكتوبر

الطيران أمام أصحاب الجياد

الزهور أمام الأوليمبي

الجوله الثانيه والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق 2021/9/17

الزمالك أمام الشمس

الأهلى أمام أكتوبر

الجزيره أمام هليوبوليس

طلائع الجيش أمام ستاد المنصوره

هليوليدو أمام الحوار

المعادى أمام البنك الاهلى

الطيران أمام الأوليمبى

الزهور أمام أصحاب الجياد