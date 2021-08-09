عاجل .. السيسى : فريال أشرف قدمت صورة رائعة لكل بنت فى سنها

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى فى برنامج التاسعة والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، وفى ضيافته البطلة فريال أشرف وأسرتها، إن فريال قدمت صورة مشرفة لمصر فى العالم ورفعت رأس مصر عاليا. ولفت إلى أن فريال قدمت صورة رائعة لكل بنت مصرية فى سنها، معبرا عن امتنانه لما حققته وما بذلته من جهد وعرق حتى تصل إلى هذا المستوى المتميز.

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