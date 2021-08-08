مستشار الرئيس يكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الجميع على الحالة الصحية للإعلامي القدير وائل الإبراشي، موضحًا أن الإبراشي، لا يزال يُعاني من مشاكل في الرئتين، نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لكن في الوقت ذاته حالته تتحسن تدريجيًا.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، على شاشة «دي إم سي»، أن تداعيات فيروس كورونا المستجد وما يُسببه من تليفات أو التهابات في الرئة، لا تحدث لكل الأشخاص، بل لعدد قليل، وتختلف من شخص لآخر حسب اختلاف التفاعل المناعي.

بعض الأشخاص تظل التليفات لديهم موجودة ولا تستجيب للعلاجات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، «مش بالضرورة يكون الشخص كبير في السن عشان يجيله مضاعفات كورونا، ومش بالضرورة يكون عنده أمراض مزمنة، بس دي الفئات الأكثر عرضة لده فقط»، موضحًا أن هناك حالات كثيرة جدًا، ورغم وجود تليفات لديها، إلا أنها مع المتابعة والأدوية تلافت التليفات بنسبة 100%، والبعض الآخر تظل التليفات موجودة لفترة طويلة به، ولا تستجيب للعلاجات.