مصر للطيران تسير 69 رحلة جوية غدًا الإثنين 

تسير مصر للطيران غدًا الإثنين، ٦٩ رحلة جوية بمعدل ٥٠ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، أمستردام.

كما تشمل الرحلات، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل .

وكذلك ١٦ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٣٠٨ ركاب .