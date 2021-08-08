محافظ أسوان : دمج ذوى الإعاقة ضمن أولويات خطط التطوير بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - وجه أشرف عطية محافظ أسوان، الجهات المعنية بالمحليات والمديريات المختلفة، بضرورة التأكد من جودة الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن خطط التطوير والتجميل بالمراكز والمدن حتى أماكن الترفيه ليتسنى لهم ممارسة حياتهم الطبيعية بسهولة ويسر.





قال "عطية"، إن المحافظة وفرت 60 فرصة تدريبية للصم وتوفير مترجم لغة الإشارة لتدريبهم على الحزم الضوئية وتركيب الكاميرات على مدار 10 أيام تنطلق الأحد المقبل ويتم اختيارهم بواسطة وحدة السكان وأكاديمية أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة. وبدورها، قالت مرفت السمان مقرر اللجنة الاستشارية لشئون الإعاقة بالمحافظة، إن الفترة الحالية شهدت تقديم العديد من المساعدات والإعانات المالية والعينية لذوى الإعاقة والتى تمثلت فى تقديم نحو 67 ألف جنيه كإعانات مالية متنوعة لحالات مرضية ومساعدات مختلفة سواء للأفراد أو النوادى المتخصصة، بجانب الإعانات العينية والتى تنوعت ما بين لحوم أضاحى وكراتين غذائية ودرجات بخارية وسماعات أذن وملابس رياضية، مؤكدة الرعاية المستمرة من المحافظ لذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تحقيق الدمج الشامل لهم داخل المجتمع لاستثمار طاقاتهم الكامنة بشكل سليم حتى يصبحوا شركاء فى تنمية وخدمة مجتمعهم ووطنهم.

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