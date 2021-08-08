عوض تاج الدين يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الرابعة لكورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، اليوم الأحد، أن دخول مصر الموجة الرابعة من موجات فيروس كورونا له شروط ودلائل لابد أن تحدث على الأرض حتى نستطيع أن نقول أننا فى المرحلة الرابعة وذلك بوجود زيادة ملحوظة فى أعداد الاصابات بفيروس كورونا .





وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC المذاع على قناة DMC، إنه حتى الآن توجد زيادة بسيطة فى إصابات كورونا، ولكن إذا استمرت فى الزيادة قد ندخل الموجة الرابعة. وشدد على أن كل الاحتمالات فى ظهور متحور دلتا ودلتا بلس فى مصر قائمة حتى الآن.

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