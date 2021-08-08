الأرصاد: طقس الإثنين شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 37

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الإثنين، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى أنحاء الجمهورية. فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين:- وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

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