بالأرقام.. جهود حماية المستهلك خلال أسبوع

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وتمكنت أفرع الجهاز من ضبط 350 كجم من اللحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقليوبية، كما تم تحرير محاضر لعدد من المحلات التجارية للبيع بأكثر من السعر المعلن بالمنوفية، وفى الدقهلية تم ضبط مخزن للأدوية يعمل بدون ترخيص.
وفى محافظة الشرقية تم ضبط 415 كجم من اللحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وتحرير محضر ضد محل أسماك، وفى كفر الشيخ تم ضبط أحد الأشخاص لمزاولته مهنة طب الأسنان، وفى البحيرة تم ضبط 2.25 طن مخلل داخل مصنع بدون ترخيص، وتم تطبيق الغلق الإدارى لـ9 كافتيريات ومطعم وصيدلية ومركز تعليمى بالإسكندرية.
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