صور.. البابا تواضروس يشهد تخرج 5 دفعات من معهد المشورة بالمعادى

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، احتفال إيبارشية المعادى بتخريج خمس فئات من معهد المشورة القبطى الأرثوذكسى بالمعادى.





ومنح البابا تواضروس، شهادات التخرج، لخريجى الدفعات الخمس، وذلك فى نهاية الحفل الذى احتضنه مسرح الأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وحضره الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد. والفئات المتخرجة هى: - الدفعة الرابعة لدورة إعداد المشير الأرثوذكسى، التى يؤهل خريجيها للقيام بجلسات المشورة، وذلك بعد أن أتم الدارسون "ويبلغ عددهم 34" الدراسة لمدة 6 سنوات. الدفعة الثانية لدورة إعداد المحاضر المشورى، التى تؤهل خريجيها لإلقاء المحاضرات المختلفة فى مجال المشورة، بعد إتمام الدارسين "البالغ عددهم 26" مدة 6 سنوات من الدراسة. دفعة جديدة مكونة من 118 دارسًا لمعهد المشورة وذلك بعد 4 سنوات من الدراسة. 101 من الآباء الكهنة على مستوى العالم اجتازوا دورة عبر الإنترنت بعنوان "متاعب النفس وامراض الشخصية" حضر الاحتفال 31 منهم "وهم الموجودون فى مصر". 106 من زوجات الآباء الكهنة على مستوى العالم اجتزن دورة عبر الإنترنت بعنوان دعم "زوجة الأب الكاهن لزوجها" حضرت منهن 34.

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