/644518/بنك-مصر--العملاء-غاضبون-بسبب-برنامج-صرف-المعاشات
بنك مصر يتعرض لسيل من الرسائل الهجومية من عملاء بنك مصر بسبب عدم اهتمام خدمة العملاء في الكشف عن برنامج صرف المعاشات من بنك مصر ولهذا ننشر المواصفات .
دوت الخليج
مواصفات برنامج أصحاب المعاشات في بنك مصر
اطول مدة تقسيط تصل الى 8 سنوات لصاحب المعاش الاصلي وسبع سنوات للمستفيد من المعاش اقل مصاريف إدارية أعلي قيمة قرض تصل الى 500 الف جنيه اقل سعر عائد وثيقة تامين مجانية على الحياة لا يشترط وجود ضامن للعميل
بنك مصر يطلب هذه المستندات
طلب الحصول على القرض صورة بطاقة الرقم القومي بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل إيصال مرافق حديث
Banque Misr بنك مصر خدمة العملاء
يحتاج الكثير من عملاء Banque Misr بنك مصر التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الرقم المختصر وهو 19888 والذي يعمل على مدار الأسبوع 24 ساعة.
كما أن هناك خاصية ارسال إيميل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالبنك Banque Misr وهو .. [email protected]
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