/644517/محامي-الأهلي-يعلن-التقدم-بشكوى-رسمية-ضد-رئيس-الزمالك-بعد-أزمة-المجلة

أعلن محمد محمد رشوان محامي النادي الأهلي بتقدمه بشكوى شخصية ضد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إعتراضا على مانشرته المجلة الرسمية الصادرة عن القلعة البيضاء، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وكتب محمد رشوان: " أتقدم بعد الغد ببلاغ لمعالي النائب العام ضد رئيس اللجنه المعينه لأداره نادي الزمالك السيد حسين لبيب باعتباره رئيس مجلس اداره لمجله الزمالك وكذلك ضد الإعلامي عمرو الدرديري باعتباره رئيس تحرير الجريدة".

وتابع رشوان :" حيث أن ماورد بعدد الجريدة هو جريمة موثمه قانونا وفقا لنصوص قانون العقوبات ونصوص القانون رقم ٧١ لسنه ٢٠١٧ ونصوص القانون ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ وميثاق الشرف الإعلامي والصحفي نظرا لما حوته المجله من تمييز وسب علني وإثاره الرأي العام".

محامي الأهلي يعلن التقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الزمالك وعمرو الدردير

وكشف محامي الأهلي : "وأتقدم في ذات السياق بطلب رسمي غدا إلى الهيئه الوطنيه للإعلام للتحقيق في الواقعه المؤسفه واتخاذ الإجراءات القانونيه الازمة".

وكانت المجلة الرسمية لنادي الزمالك أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها عدد أثار غضب جماهير القلعة الحمراء، الأمر الذي جعل العديد من جماهير الأهلي تطالب بمحاكمة المسئوليين.

جيانا فاروق في الأهلي

يبحث مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الثلاثاء، تكريم جيانا فاروق بطلة الكاراتيه والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو التي انتهت فعالياتها اليوم.

وقال سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس الإدارة لن يبخل على أبنائه المخلصين الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية، وفي المقدمة جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وابنة النادي. وأن محمود الخطيب يولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، خاصة أن جيانا فاروق بطلة أولمبية تستحق كل التكريم.

صحفي إنجليزي يكشف دوت الخليج تفاصيل تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو

أشار ديفيد سيفك في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن بيرسي تاو سيغادر المدينة للقاهرة في تمام الساعة 4 فجر يوم الأربعاء في حالة الإتفاق بين الطرفين على كافة الأمور والإ سيتم ترحيل الموعد طبقا للإتفاق بين الفريقين.

وكشف سيفك أن اللاعب الجنوب إفريقي حرص على إنهاء الأمور بشكل رسمي مع النادي الأهلي من أجل العودة للعب مع مدربه السابق والتي تربطهم علاقة شخصية إنسانية كبيرة منذ أن كان اللاعب ضمن صفوف صن داونز.

وأختتم ديفيد أن اللاعب تغيب عن المباريات الودية للفريق خلال الفترات الماضية بسبب أسباب شخصية أعتقد أنها إنهاء الأمور مع الأهلي بشكل رسمي والتي يتواصل معه عبر مترجم متواجد في لندن.