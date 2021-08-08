الشوط الأول: برشلونة يتقدم على يوفينتوس بهدف نظيف«فيديو»

/644515/الشوط-الأول-برشلونة-يتقدم-على-يوفينتوس-بهدف-نظيففيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين برشلونة الإسباني ويوفينتوس الإيطالي، بتقدم الفريق الكتلوني بهدف نظيف، عن طريق الهولندي ميمفيس ديباي، في الدقيقة الثالثة من أحداث منتصف اللقاء، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس جوان جامبر، على ملعب كامب نو.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ضرب برشلونة بالهدف الأول والوحيد في الشوط الأول في الدقيقة الثالثة من اللقاء عن طريق ممفيس ديباي، ممن خلال تمريرة رائعة من يوسف ضمير لاعب وسط فريق برشلونة إلى ديباي الذي انفرد بالمرمى وسجل كرة داخل الشباك بالقدم اليسرى.

نهاية الشوط الأول: برشلونة 1-0 يوفنتوس



هدف ديباي..🦁🔥 pic.twitter.com/IFat74NTUV — O M A R (@Omaar__117) August 8, 2021

كومان يستمر في الدفع بثنائية جريزمان وديباي في هجوم برشلونة، مثلما حدث في المباراتين الماضيتين للفريق وديًا.

على الجانب الآخر، يقود كريستيانو رونالدو هجوم يوفنتوس، في المشاركة الأولى له خلال فترة اعداد البيانكونيري، بعد عودته متأخرًا بعد قضاء إجازته التي أعقبت يورو 2020.

تشكيل برشلونة ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: ديست، بيكيه، أراوخو، جوردي ألبا

وسط الملعب: بوسكيتس، روبرتو، ديمير

الهجوم: جريزمان، ديباي، برايثوايت

تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، روجاني، ساندرو

وسط الملعب: رامسي، بينتانكور، كوادرادو، بيرنارديسكي

الهجوم: رونالدو، موراتا