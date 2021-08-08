بنك cib .. كيف يحميك من سرقة حسابك؟

بنك CIB يحمي عملائه في جميع فروع بنك cib تعرضوا للسرقة والاحتيال من مجهول اتصل به وأخبره أنه يعمل في بنك CIB .

دوت الخليج

تحذيرات بنك CIB

تأكد أن الرسالة لا تحتوي على أي أخطاء إملائية أو نحوية، أو طلب للحصول على معلومات سرية أو شخصية. كما ننصحك بعدم مشاركة معلوماتك الشخصية من خلال الرسائل النصية أو الإلكترونية، فلن يقوم CIB أو أي بنك آخر بطلب بياناتك الشخصية عبر هذه الوسائل.

بنك cib

1- لا تقم بمشاركة معلوماتك الشخصية أو البنكية من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. 2- تأكد من عدم وجود أي أخطاء إملائية في عنوان الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني.