بنك CIB يحمي عملائه في جميع فروع بنك cib تعرضوا للسرقة والاحتيال من مجهول اتصل به وأخبره أنه يعمل في بنك CIB .
دوت الخليج
تحذيرات بنك CIB
تأكد أن الرسالة لا تحتوي على أي أخطاء إملائية أو نحوية، أو طلب للحصول على معلومات سرية أو شخصية. كما ننصحك بعدم مشاركة معلوماتك الشخصية من خلال الرسائل النصية أو الإلكترونية، فلن يقوم CIB أو أي بنك آخر بطلب بياناتك الشخصية عبر هذه الوسائل.
بنك cib
1- لا تقم بمشاركة معلوماتك الشخصية أو البنكية من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. 2- تأكد من عدم وجود أي أخطاء إملائية في عنوان الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك cib .. كيف يحميك من سرقة حسابك؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.