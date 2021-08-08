نشرة أخبار النادي الأهلي : صحفي إنجليزي يكشف تفاصيل ضم بيرسي تاو.. ومجلس إدارة المارد الاحمر يناقش تكريم جيانا فاروق.. و سر ظهور موسيماني داخل نادي ZED

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شهد النادي الأهلي اليوم الاحد علي العديد من الأحداث الشيقة، والهامة لعاشقي كرة القدم ومشجعي نادي القلعة الحمراء لعل أبرزها تصريحات صحفي إنجليزي عن انتقال بيرسي تاو لصفوف المارد الأحمر وسر ظهور بيتسو موسيماني في نادي زد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جيانا فاروق في الأهلي

يبحث مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الثلاثاء، تكريم جيانا فاروق بطلة الكاراتيه والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو التي انتهت فعالياتها اليوم.

وقال سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس الإدارة لن يبخل على أبنائه المخلصين الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية، وفي المقدمة جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وابنة النادي. وأن محمود الخطيب يولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، خاصة أن جيانا فاروق بطلة أولمبية تستحق كل التكريم.

صحفي إنجليزي يكشف دوت الخليج تفاصيل تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو

أشار ديفيد سيفك في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن بيرسي تاو سيغادر المدينة للقاهرة في تمام الساعة 4 فجر يوم الأربعاء في حالة الإتفاق بين الطرفين على كافة الأمور والإ سيتم ترحيل الموعد طبقا للإتفاق بين الفريقين.

وكشف سيفك أن اللاعب الجنوب إفريقي حرص على إنهاء الأمور بشكل رسمي مع النادي الأهلي من أجل العودة للعب مع مدربه السابق والتي تربطهم علاقة شخصية إنسانية كبيرة منذ أن كان اللاعب ضمن صفوف صن داونز.

وأختتم ديفيد أن اللاعب تغيب عن المباريات الودية للفريق خلال الفترات الماضية بسبب أسباب شخصية أعتقد أنها إنهاء الأمور مع الأهلي بشكل رسمي والتي يتواصل معه عبر مترجم متواجد في لندن.

مهند مجدي

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تفويض مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، لحضور مراسم استقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق، ابنة الأهلي والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو مؤخراً .

هذا وسيصل الأبطال للقاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء صالة 2، وسيكون في الاستقبال لفيف من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاتحادات المعنية وممثلي الأندية.

توجت جيانا فاروق بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويستعرض دوت الخليج الإنجازات التي حققتها جيانا فاروق بعد تتويجها بالبرونزية.

ستسجل جيانا فاروق كأول مصرية وعربية وإفريقية تتوج بميدالية في منافسات الكاراتيه أولمبيا، وربما الأخيرة لأن اللعبة سترفع مرة أخرى من المنافسات في أولمبياد باريس 2024.

موسيماني

يعيش نجل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يخوض معايشة في نادي ZED بفريق مواليد 2010، وتواجد اليوم الاحد داخل النادي.

وخطف نجل بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلى، الأنظار خلال استعراضه مهاراته في اللعب بالكرة، بعد ظهوره في تدريبات النادي الأهلي سابقاً ، حيث شارك مع عدد من اللاعبين في تمرير الكرة ليثير إعجاب الحاضرين في المران.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية

يستعد النادي الأهلي لمبارته المقبلة أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الجولة الـ29 تشهد مواجهة نارية بين الأهلي والإسماعيلي، يوم 11 أغسطس، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الـ30، يواجه الأهلي نظيره إنبي، يوم 14 أغسطس باستاد السلام، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي يواجه طلائع الجيش في الجولة الـ31، يوم 17 أغسطس، باستاد الجيش بالسويس، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الـ32 تشهد مباراة نارية بين الأهلي والمصري، يوم 20 أغسطس، باستاد الإسكندرية، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة الـ33، يواجه الأهلي نظيره الجونة، أحد يومي 23 أو 24 أغسطس باستاد خالد بشارة.

ويختتم الأهلي مبارياته في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، أحد يومي 26 أو 27 أغسطس باستاد السلام.

يذكر أن جميع مباريات الدوري المصري تبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" التي تمتلك حقوق بث المسابقة بشكل حصري.