25تصريحًا للنائب هشام هلال فى حواره لـ«دوت الخليج » ..«فيديو وصور»

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بحضور النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موقع دوت الخليج واصل تقييم أداء النواب خلال دور الانعقاد الأول لبرلمان 2021 بندوة حوارية أدارها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، فى ضوء اللقاء البرلمانية التى يعقدها الموقع بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

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