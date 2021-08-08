رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصرى وشعوب الأمتين الإسلامية والعربية بالعام الهجرى الجديد. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس ‪ المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

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