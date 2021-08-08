عاجل.. السيسى يهنئ مسلمى مصر فى الخارج بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجرى 1443 هـ، وأدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار وأن تحقق فيه أمالنا وطموحاتنا وأن ينعم على مصر الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار مع أطيب تمنياتى بعام هجرى سعيد وكل عام وأنتم بخير".

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