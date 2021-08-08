عاجل.. السيسى يتبادل التهانى مع رؤساء الدول الإسلامية بمناسبة العام الهجرى

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس السيسى، فى برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية وأخلص تمنياته الأخوية بالعام الهجرى الجديد سائلًا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة تتحقق فيه الطموحات والتطلعات إلى مستقبل أفضل وغدٍ مشرق لجميع الشعوب الإسلامية وأن يعيده عليهم وعلى الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.
وتلقى الرئيس برقيات تهنئة بمناسبة بدء العام الهجرى الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له ولمصرنا العزيزة بالمزيد من الرفعة والرخاء.
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