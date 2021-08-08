صور.. مشايخ وعلماء سوريون يدعون شيخ الأزهر لزيارة بلادهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش إقامة مجلس النور المحمدى بمسجد سلطان العارفين الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى، بدمشق.

وقام أعضاء مجلس النور المحمدى، تحت رعاية وزارة الأوقاف السورية، بالدعاء للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالصحة والعافية والتوفيق والسداد، ودعوتهم لزيارة الشيخ الأكبر لبلده الثانى سوريا.

ويتضمن مجلس النور المحمدى، قراءة ختم للقرآن الكريم وكتب الحديث النبوى الشريف "رواية ودراية"، والجوشن الكبير للإمام زين العابدين رضى الله عنه، وورد الوقاية لمن أراد الولاية لسلطان العارفين ابن عربى وأوراد الإمام أبى الحسن الشاذلى، ودلائل الخيرات وشوارق الأنوار فى ذكر الصلاة على النبى المختار للإمام الجزولى، وورد الإمام لعبد الوهاب الشعرانى، وورد السَحر للإمام مصطفى البكرى.

يذكر أن وزير الأوقاف السورى الشيخ محمد عبدالستار السيد، زار مؤخرا مقام الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا لرواد المسجد.