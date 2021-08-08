أسقف السويس يشارك فى نهضة صوم العذراء مريم

جدة - نرمين السيد - احتفلت كنيسة العذراء مريم بإيبارشية السويس، اليوم الأحد، بالنهضة الروحية لصيام العذراء مريم، بحضور الأنبا بموا أسقف السويس، والقمص أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية، والأباء كهنة الكنيسة وبعض الشمامسة وسط إجراءات احترازية مشددة وتباعد اجتماعى ووقائى.





وبدأت النهضة بالصلاة والتمجيد والألحان الخاصة بالعذراء مريم وقدم كورال العذراء مريم بكنيستها باقة من الترانيم الروحية. وقامت الكشافة بدور كبير فى مساعدة المصلين على الالتزام بالأماكن المحددة لكل فرد وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وحفظ النظام. وألقى الأنبا بموا، كلمة روحية عن بعض الظروف الطبيعية التى نشأت فى ظلها أمنا العذراء مريم ساعدت فى تكوين صفاتها وكان أهمها الوالدين أتقياء و كانت تربيتها فى بيئة صالحة حيث تمت تربيتها فى الهيكل. كما تميزت حياة العذراء مريم بالقبول والخضوع والرضاء وأيضا عمل نعمة ربنا فى حياتها لاختيارها وهى تستجيب.

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