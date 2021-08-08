نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، الاحتفال الذى أقامته وزارة الاوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد، بحضور دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ودكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ودكتورمحمد عبد الرحمن الضوينى نائبًا عن شيخ الأزهر ولفيف من كبار المسئولين ورجال الدين وعلماء الأزهر.





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