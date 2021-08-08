هشام سليمان مساعد لرئيس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية لشئون قطاع الإنتاج الفني

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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين الأستاذ هشام سليمان كمساعد للسيد رئيس مجلس إدارة المجموعة لشئون قطاع الإنتاج الفني، وتأتى هذه الخطوة في إطار خطة ومنهجية التطوير التي تتبناها الشركة المتحدة والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير قطاع الإنتاج الفني بما من شأنه الارتقاء بجودة مختلف المنتجات الفنية والإعلامية.

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أبرز المعلومات عن هشام سليمان

هشام إبراهيم سليمان وُلِدَ في التاسع والعشرون من شهر سبتمبر عام 1967م بمدينة القاهرة وتحديداً في حي الزمالك، ودرس في أحد أشهر المدارس هناك وهي مدرسة آمون، تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 88، ثم ألتحق بقسم الإنتاج في المعهد العالي للسينما ليتم دراسته هناك ويتخرج منه عام 92، بدأ رحلته العملية مع الإنتاج عام 88 بعد تخرجه من الجامعة مباشرةً كـ مساعد إنتاج حتى تدرج بعد ذلك، من أهم الأعمال التي شارك فيها في بدايات رحلته كان فيلم "المهاجر" للأستاذ يوسف شاهين والذي عمل فيه كـ مدير إنتاج، بعد ذلك شارك في إنتاج العديد من الأفلام المصرية والعالمية الهامة وكذلك العديد من الإعلانات الضخمة، ومن كثرة هوسه وحبه للسينما أصبح هو أول من أقام متحف خاص بإكسسوارات السينما المصرية من العشرينيات حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ هشام سليمان يمتلك خبرة طويلة في مجال الإنتاج الفني تمتد منذ عام 1988 حيث شارك كمدير انتاج في العديد من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية كفيلم المهاجر ، المصير، الاخر، إلى جانب العديد من الأعمال البارزة.

كما قام الأستاذ هشام سليمان بإنشاء متحف فريد من نوعه لتخليد التراث السينمائى، وذلك من خلال جمع أبرز المقتنيات التي استخدمت في تصوير أفلام العصر الذهبى للسينما المصرية.

خطط المتحدة لتطوير الأعمال الدرامية المستقبلية

ووضعت المتحدة خلال المؤتمر الصحفي المقام تحت شعار "5 سنوات من التطوير" خطط جديدة لتطوير الأعمال الدرامية المستقبلية من خلال توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام، كما سيتم توزيع الإنتاج الدرامي على مدار العام وليس فقط شهر رمضان، كذلك العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة، أيضا سيتم تطوير الدراما من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، ويتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري (شركة العدل الجروب - شركة سيل ميديا – شركة الجابري – شركة آرت ميكر - روزناما - طارق الجنايني - ماجنوم- میدیا هب).