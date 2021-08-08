/644509/جريزمان-يقود-برشلونة-بعد-رحيل-ميسي-ورونالدو-في-مقدمة-يوفينتوس

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل البلوجرانا لمواجهة يوفنتوس، في مباراة كأس خوان جامبر الودية، والتي تنطلقي بعد لحظات في التاسعة والنصف مساء، على ملعب "كامب نو".

ويستعرض دوت الخليج تشكيل فريق برشلونة ويوفينتوس في نهائي كأس خوان جامبر.

كومان يستمر في الدفع بثنائية جريزمان وديباي في هجوم برشلونة، مثلما حدث في المباراتين الماضيتين للفريق وديًا.

على الجانب الآخر، يقود كريستيانو رونالدو هجوم يوفنتوس، في المشاركة الأولى له خلال فترة اعداد البيانكونيري، بعد عودته متأخرًا بعد قضاء إجازته التي أعقبت يورو 2020.

تشكيل برشلونة ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: ديست، بيكيه، أراوخو، جوردي ألبا

وسط الملعب: بوسكيتس، روبرتو، ديمير

الهجوم: جريزمان، ديباي، برايثوايت

تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، روجاني، ساندرو

وسط الملعب: رامسي، بينتانكور، كوادرادو، بيرنارديسكي

الهجوم: رونالدو، موراتا

نتيجة آخر لقاء بين برشلونة ويوفينتوس

آخر لقاء جمع بين نادي برشلونة ويوفينتوس، كان في الثامن من شهر ديسمبر الماضي، في لقاء الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بثلاثية نظيفة للسيدة العجوز، وكان للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بصمته بهدفين في اللقاء في عودة الفريق برومنتادة قوية، ويؤكد ماكيني الفوز بالهدف الثالث، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتلوني، بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، على ملعب السيدة العجوز.

نجح ليونيل ميسي في مباراة الذهاب بالجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، أمام يوفينتوس، ان يسجل هدف ويساعد في صناعة الهدف الثاني، في لقاء انتهى بنتيجة هدفين دون رد لصالح برشلونة، على استاد يوفينتوس.

أول لقاء بين يوفينتوس وبرشلونة في كأس جوان جامبر

شارك نادي يوفينتوس الإيطالي، في بطولة كأس جوان جامبر في نسخة، وحيده في عام 2005، واستطاع ان يخطف الفوز من الفريق الكتلوني، بعد انتهاء المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدفين، والتوجه لضربات الجزاء، والحظ يلعب مع فريق السيدة العجوز ويتوج باللقب.