/644508/الهبوط-يشتعل-ترتيب-الدوري-بعد-مباراة-أسوان-والإنتاج-الحربي

حقق فريق أسوان تعادلا صعبا على حساب الإنتاج الحربي بهدفيين لكل فريق وتعادل أيضا البنك الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الإنتاج وأسوان

وجاء التشيكل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إسلام طارق.

خط الدفاع: محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل - نجويم.

خط الوسط: العربي بدر - نور السيد أحمد عامر.

خط الهجوم: عمرو بركات - عمر السعيد - محمود الشبراوي.

تشكيل أسوان أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد العشري،إيمانويل إيجيبتور،محمد جابر.

خط الوسط: أحمد سالم صافى،سولمون منساه،عبد العزيز موسي،عمرو الحلوانى.

خط الهجوم: محمد أسامة،أحمد خيري،أشرف مجدى.

تشكيل الإنتاج الحربي أمام أسوان

حراسة المرمي: أحمد يحيى. خط الدفاع:طارق أبو العز،محمد بازوكا،محمد الشبينى،معاذ الحناوى،علاء سلامة. خط الوسط:حسن ياسين،محمد سوستة،حميد ماو. خط الهجوم:مصطفى البدرى،محمد عبد الحميد.

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز أمام طلائع الجيش

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيس كالتالي :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس.

وأستمر غياب رمضان صبحي عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيس بسبب ارتباط اللاعب بمواجهات المنتخب الأولمبي وفضل المدير الفني منح اللاعب مزيد من الراحة.