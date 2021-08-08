/644506/سمير-غانم-في-عرسه-بليلة-رحيل-زوجته-رامي-رضوان-يكشف-عن-رؤية

كشف الإعلامي رامي رضوان عن رؤية منام لأحد محبي الراحلين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، رأها في ليلة رحيلها مساء أمس السبت، اذ أنه أعاد نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يكشف عن رؤية أحد المتابعين للفنان سمير غانم قبل رحيل زوجته

وجاء في الرسالة التي نشرها رضوان عبر فيسبوك: “رؤية الغريب أصدق يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه، ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة، التي أحبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام ونعم الدار".

وتابع: "لا ندري ماذا بينهم وبين الله ولكنه رؤية تثلج الصدور، ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهم فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم وربنا يرجمهم ويغفر لهم”.

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء أمس السبت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد:"والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

وشيعت ظهر اليوم الأحد، جنازة الفنانة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

سبب رحيل دلال عبد العزيز

وكان قد كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للهيئة الصحية، عن أسباب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وذلك من خلال مكالمة هاتفية أجراها مع «برنامج الستات ما بيعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على قناة Cbc،

قال تاج الدين خلال البرنامج إن تداعيات فيروس كورونا وما نتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة هي سبب وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن عانت قبل وفاتها من تليفات كبيرة في الرئة.