/644505/بعد-رئاسة-رضا-البلتاجي-براعم-سماد-أبو-قير-يحصدون-لقب-بطولة-إسكندرية

يأتي هذا النجاح عقب تولي رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، مسئولية قطاع الناشئين والبراعم في نادي سماد ابو قيرن في إطار حرص النادي على الإرتقاء بقطاع الناشئين كونها النواة الأساسية للمواهب المصرية.

فريق سماد ابو قير مواليد 2010 بطولة إسكندرية الصيفية

وكتب البلتاجي عقب الفوز بالبطولة : " سماد ابو قير مواليد 2010 يفوز ببطولة إسكندرية الصيفية للبراعم والتى احتضنها نادى سبورتنج العريق على مدار شهرين".

وتابع رئيس قطاع الناشئين بنادي سماد أبو قير: " مئات المواهب من شتى قرى ونجوع مصر كلا يحلم بنجاحات محمد صلاح، الرياضة لا تقل اهمية عن التعليم، الرياضة بناء للاوطان، السماد ينافس الكبار".

وعقد رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكم والحكم الدولي السابق، جلسة مع محمد فوزي عضو مجلس إدارة نادي سماد أبو قير ونائب الشركة، وأتم خلالها الدولي السابق رئاسة قطاع الناشئين بالنادي.

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي سماد أبو قير

وتولي رضا البلتاجي، الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق، رئاسة قطاع الناشئين بنادي سماد أبو قير بدوري القسم الثاني في إطار حرص النادي على الإرتقاء بالقطاع.

يأتي هذا الإختيار في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رضا البلتاجي خلال مسيرته الكروية الكبيرة سواء كحم دولي أو رئيس للجنة الحكام وكذلك توليه من قبل رئاسة قطاع الناشئين بنادي سموحة.

وأكد رضا البلتاجي لـ دوت الخليج أن الهدف الأسمى هو خروج جيل من الناشئين قادر على تطوير الكرة المصرية ، وأنه سعيد بخوض تجربة جديدة مع نادي محترم مثل نادي سماد أبو قير.

رضا البلتاجي يعلن مواعيد اختبارات ناشئين سماد ابو قير

الجدير بالذكر أن رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق علق على أداء الحكم أمين عمر في مباراة الزمالك والإسماعيلي في المواجهة التي حمعت الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر والتي أنتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على حساب الدروايش.

رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق

وأكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج على صحة طرد أشرف بن شرقي و باتريس كارتيرون في المواجهة التي جمعت الفريق الأبيض بالإسماعيلي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وقال البلتاجي: " طرد أشرف بن شرقي وباتريس كارتيرون صحيح ولكن لاعبي الفارس الأبيض هم من أعطوا الفرصة للحكم من أجل إشهار البطاقة الحمراء للاعب المغربي".