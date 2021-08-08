/644503/يورجن-كلوب-سوق-الإنتقالات-الصيفية-لم-ينتهي-بعد

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول إلى إمكانية إبرام صفقة قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفي الحالي، ولم يتعاقد ليفربول مع أي لاعب جديد هذا الصيف سوى المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، من صفوف لايبزيج.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.

وسُئل كلوب عقب المباراة عن سوق الانتقالات، حيث رد في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "أنا سعيد جدًا بالفريق، لكن هذا لا يعني أننا لا ننظر إلى السوق".

تصريحات يورجن كلوب

وأضاف: "ربما لا يزال هناك شيء ما سيحدث قبل نهاية فترة الانتقالات، لكن لا يمكنني قول أي شيء في الوقت الحالي".

وواصل: "إذا لم يحدث شيء فأنا أكثر من سعيد، لا يمكننا التوقيع مع أشياء مثل ضغط الهجمات المرتدة والأجواء والأغنية الخاصة بنا، الكثير من تلك الأشياء، علينا استغلالها كلها".

وأردف: "نرى ما تفعله الأندية الأخرى في سوق الانتقالات، ولكن في النهاية لا يتعين علينا أن نكون أفضل منهم في ذلك، علينا التغلب عليهم".

نتيجة مبارة ليفربول وبلباو

تقدم ليفربول في نتيجة اللقاء، عن طريق ديجو جوتا، في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء، من خلال خطأ مدافع بلباو في استخراج الكرة من الخط الخلفي، وضغط من لاعبي الريدز، ليتفوقوا على الدفاع ويقطعو الكرة وتصل لجوتا ويسددها بقوة من تحت الحارس في الزاوية اليمني من الجانب الأيسر.

رد الفريق الضيف على هدف البرتغالي ديجو جوتا لاعب ليفربول، في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق أليكس بيرينجر، ليضرب بهدف التعادل أمام أعين مشجعي الريدز وعلى ملعبة الأنفيلد.

تشكيل ليفربول امام بلباو

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبرتسون.

الوسط: جيمس ميلنر – نابي كيتا – هيرفي إليوت.

الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني.