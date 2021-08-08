/644501/بيل-يهدر-ضربة-جزاء-لريال-مدريد-أمام-ميلان-والتعادل-السلبي-يسيطر-على-اللقاء

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وإي سي ميلان، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ف لقاء جمع بين االفريقين ودياً، استعدادا للموسم الجديد، على وورثرسي ستاديوم.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المبارلة بين الفريقين.

بدأ الفريق الإيطالي ميلان في بداية المباراة المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح ميلان، ومن ثم تمريرة من لياو إلى ثيو هيرنانديز سدد كرة قوية بالقدم اليسرى من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن.

ريال مدريد يهدر ركلة جزاء

رد الفريق الملكي ريال مدريد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، من خلال هجوم مرتد لصالح ريال مدريد، ومن ثم عرضية من يمين منطقة الجزاء عن طريق جاريث بيل لكن أمسكها حارس مرمى ميلان بنجاح.

تحصل فريق ريال مدريد في الدقيقة الأربعون من عمر المباراة، على ركلة جزاء لصالح بعد عرقلة جاريث بيل من ديفيد كالابريا، ومن ثم بطاقة صفراء على الأخير، قام بتنفيذها بيل ولكن حارس المرمى يرفض بالمرور وتبقى نتيجة المباراة التعادل السلبي يسيطر عليها.

تشكيل ريال مدريد في المباراة

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: فاسكيز، ناتشو، ألابا، مارسيلو

وسط الملعب: كاسيميرو، مودريتش، إيسكو

الهجوم: رودريجو، بيل، يوفيتش

تشكيل ميلان في المباراة

حراسة المرمى: ماينان

الدفاع: كالابريا، توموري، رومانيولي، هيرنانديز

وسط الملعب: تونالي، كرونيش، ساليميكار، دياز

الهجوم: لياو، جيرو