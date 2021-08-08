بسبب وفاة دلال عبد العزيز..نيللي كريم تؤجل حفل زفافها 3 أيام

/644500/بسبب-وفاة-دلال-عبد-العزيزنيللي-كريم-تؤجل-حفل-زفافها-3-أيام

أعلنت الفنانة نيللي كريم عن تأجيل حفل زفافها الذي كان من المقرر أن يقام مساء يوم الأثنين ولكن نظرا لرحيل الفنانة القديرة دلال عبد العزيز أمس السبت قررت تأجيله لبعد 3 أيام من الأن.

دوت الخليج يكشف موعد زفاف نيللي كريم بعد تأجيله

وقررت نيللي كريم إلغاء حفل حنائها الذي كان سيقام اليوم الأحد والإقتصار على حفل الزفاف فقط بعد الأنتهاء من ثلاث أيام حددا على الراحلة دلال عبد العزيز

وكانت قد أعلنت الفنانة نيللي كريم خطوبتها على بطل الإسكواش هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.، وأكدت النجمة نيللى كريم صحة خبر ارتباطها، حيث قالت في تصريحات صحفية أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرانها على هشام عاشور نجم الإسكواش السابق، وشقيق رامي عاشور، وذلك خلال شهر أغسطس المقبل.

نبذة عن هشام عاشور خطيب نيللي كريم

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبين الإسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل علي اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقأم في أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أن بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر، .ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواح الأول له في حياته.

خطيب نيللي كريم يشارك في حرب أهلية

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر، أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الأسكواش في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فني بمصر وهو مسلسل «حرب أهلية» مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

تشييع جثمان دلال عبد العزيز

وشيعت ظهر اليوم الأحد، جنازة الفنانة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان قد كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للهيئة الصحية، عن أسباب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وذلك من خلال مكالمة هاتفية أجراها مع «برنامج الستات ما بيعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على قناة Cbc،

قال تاج الدين خلال البرنامج إن تداعيات فيروس كورونا وما نتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة هي سبب وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن عانت قبل وفاتها من تليفات كبيرة في الرئة.

وصرح بأزمة كورونا تسببت في الكثير من الخسائر بين المواطنين والكوادر الطبية والشخصيات العامة وداخل الوسط الفني.