/644499/تشكيل-ناري-لـ-بيراميدز-أمام-طلائع-الجيش-في-الدوري

أعلن جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق السماوي لمواجههة طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة الحالية من بطولة الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل في المواجهة التي تنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمود وادي.

دكة بدلاء بيراميدز أمام الطلائع

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - أحمد الشيخ - أسامة جلال - محمد الجباس.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه باستكمال الطفرة التي حققها الفريق في الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق تحقيق الفوز الليلة لاقتحام المربع الذهبى، خاصة بعد ضمان الظهور في الكونفدرالية بالموسم الجديد لأول مرة في تاريخ النادى باعتباره وصيفا لكأس مصر خلف الاهلى الذى حجز مقعده بدوري الأبطال الافريقى.

في المقابل طالب اليوناني جونيس، المدير الفني لبيراميدز، لاعبيه بالتخلص من نغمة التعادلات التي تطاردهم في المباريات الأخيرة لتصحيح مسار الفريق وانهاء المسابقة بالمربع الذهبى، وتأكد غياب الثنائي أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا، لاعبي بيراميدز، عن لقاء طلائع الجيش بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة الاسماعيلى.

تشكيل ناري لـ بيراميدز أمام طلائع الجيش في الدوري

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز أمام طلائع الجيش

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيس كالتالي :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنتوي - دودو الجباس.

وأستمر غياب رمضان صبحي عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيس بسبب ارتباط اللاعب بمواجهات المنتخب الأولمبي وفضل المدير الفني منح اللاعب مزيد من الراحة.