بعد أزمة اللقاح الصيني والسفر للخارج.. هل يساهم «جونسون اند جونسون» في الحل؟

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تزامنا مع وصوله غدا..

في إطار توسع الحكومة المصرية لإتاحة أكبر عدد ممكن من لقاحات فيروس كورونا المستجد، تستقبل مصر غدًا أولى الدفعات من لقاح "جونسون آند جونسون"، والتى تعاقدت مصر على 25 مليون جرعة منه، ومقرر أن تصل بشكل تدريجي.

جونسون آند جونسون ضمن اللقاحات المعتمدة دوليًا

وفي ذات السياق كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية والمناعـة بالمصل واللقاح، أنه يمكن للمسافر الذي حصل على لقاحات كورونا الصينية "سينوفاك أو سينوفارم" سواء جرعة أو جرعتين، أن يحصل على لقاح جونسون آند جونسون، دون وقوع ضرر طبي، وذلك فى حال رغبته فى السفر، مشيرا إلى أن مسألة الاتاحة أو طريقة التسجيل تخص وزارة الصحة والخط الساخن، لكن ما يؤكد عليه هو عدم وجود ضرر او مضاعفات حال تلقي الشخص لقاح جونسون آند جونسون بعد تلقيه لقاح "سينوفاك أو سينوفارم" سواء بجرعة أو جرعتين.

جونسون آند جونسون جرعة واحدة فقط

وأوضح "الحداد" في تصريح خاص لـ" دوت الخليج" أن وزارة الصحة سبق وأعلنت تخصيصها ثلاث أنواع من اللقاحات للمسافرين وهم المعتمدين والمعترف بهم دوليًا "فايزر الأمريكي واسترازينكا البريطاني وجونسون آند جونسون"، موضحًا أن ما يميز لقاح جونسون آند جونسون، أنه يتم التطعيم به بجرعة واحده فقط.

تعديل البيانات للمسافرين للحصول على اللقاحات عبر الخط الساخن

وأشار "الحداد" إلى أن الشخص الراغب فى السفر وسجل بياناته على موقع الوزارة سابق يمكنه التعديل والتسجيل على مكاتب تطعيم المسافرين عبر الخط الساخن 15335 والمخصص لذلك الغرض وغيرها من الأمور المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا المسجد.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت تخصيص 126 مركزا على مستوىى الجمهورية لتتطعيم المسافرين بلقاحات "فايرز واسترزينكا وجونسن آند جونسون"، وهي اللقاحات المعتمدة لدى دول الأتحاد الأوروبي وامريكا والخليج، بالإضافة إلى اتاحت استخراج شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورلاونا المعتمدة بمقابل مادي يبلغ100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، فضلا عن أنها مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادة رمز الاستجابة السريع" QR CODE”، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.