جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، اليوم الأحد، معرضًا بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل ببورسعيد، والمقام خلال فترة النهضة الروحية التى تقيمها الكنيسة بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا تادرس يفتتح معرض صوم العذراء مريم ببورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.