خفض درجات القبول بمدارس التعليم الفنى بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وافق أحمد راشد محافظ الجيزة، على تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفنى بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار حرص المحافظة لتمكين أكبر عدد من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدارس التعليم الفنى.





وأشار راشد، فى بيان للمحافظة، اليوم الأحد، إلى أن تخفيض الدرجات جاء بعد مراجعة نسب استيعاب المدارس وأعداد الطلاب بكل فصل دراسى، بما يحفظ التوازن بين تلبية رغبات الطلاب وأولياء الأمور من جهة، وضمان أمن وسلامة الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية خلال العام الدراسى من جهة أخرى.

وأشار إلى أنه تم خفض الدرجات بمعدل 3 درجات للتعليم التجارى نظام 3 سنوات ودرجة واحدة لنظام 5 سنوات ودرجة واحدة للتعليم الفندقى ودرجتان للتعليم الصناعى ودرجة لمدارس التعليم الصناعى الخاضعة للإدارات التعليمية ودرجة للتعليم الزراعى وذلك للمدارس الفنية الواقعة داخل مربع الكثافة السكانية للكردون الداخلى لمحافظة الجيزة.

من جانبه أوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأنه من المنتظر أن تزداد أعداد الطلاب المقبولين بالمدارس الفنية بعد خفض درجات القبول، حيث يرتفع عدد الطلاب بالمدارس التجارية بمدرسة إمبابة التجارية بنين بشمال الجيزة من 720 إلى 850 طالبًا، ومدرسة الأهرام التجارية بنين بالهرم من 850 إلى 1100 طالب، ومدرسة أوسيم التجارية المشتركة بأوسيم من 1250 إلى 1400 طالب، ومدرسة الشهيد عبده مهدى رزق الله بالحوامدية من 600 إلى 750 طالبا، ومدرسة الشهيد أحمد محمد محمود شعبان بالعمرانية من 1200 إلى 1500 طالب، ومدرسة منشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر من 300 إلى 500 طالب، ومدرسة باحثة البادية التجارية بنات بشمال الجيزة من 1650 إلى 1850 طالبة، ومدرسة الشهيد محمد هشام إسماعيل بالهرم من 1200 إلى 1400 طالب، ومدرسة الزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة من 300 إلى 450 طالبة، ومدرستى الراية التجارية بنات من 400 إلى 700 طالبة وفاطمة الزهراء التجارية بنين من 600 إلى 800 طالب بكرداسة، ومدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة من 450 إلى 550 طالب، ومدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف من 300 إلى 350 طالب.

كما يرتفع عدد الطلاب بالمدارس الفندقية بمدرستى الهرم الفندقية الرسمية من 180 إلى 300 طالب، والهرم الفندقية المهنية من 160 إلى 250 طالبا بالهرم، ومدرسة أكتوبر الفندقية المتقدمة بمدينة 6 أكتوبر من 500 إلى 625 طالبا، ومدرسة الشيخ زايد الفندقية المتقدمة بمدينة الشيخ زايد من 450 إلى 525 طالبا.

أما عن التعليم الصناعى، زاد عدد الطلاب بمدرسة إمبابة الصناعية بنين بشمال الجيزة من 800 إلى 900 طالب، ومدرسة طلعت حرب الصناعية بنين بالعجوزة من 1296 إلى 1300 طالب، ومدرسة الجيزة الكهربية بالعمرانية من 1944 إلى 2100 طالب، ومدرسة أحمد عرابى الصناعية بشمال الجيزة من 400 إلى 500 طالب، ومدرستى الجيزة الصناعية بنات من 900 إلى 1100 طالبة والميدان الصناعية بنات من 600 إلى 700 طالبة بجنوب الجيزة، ومدرسة طهما ث ص بنين بالعياط من 275 إلى 325 طالبا، ومدرسة المنوات ث ص بنات بأبو النمرس من 548 إلى 600 طالبة، ومدرسة الحوامدية ث ص بنات بالحوامدية من 375 إلى 410 طالبات، ومدرسة البدرشين ث ص بنات بالبدرشين من 483 إلى 520 طالبة، ومدرسة أطفيح ث ص بنات بأطفيح من 353 إلى 400 طالبة، ومدرسة زرزارة ث ص بالصف من 320 إلى 350 طالبا.

وأخيراً مدارس التعليم الزراعى يزداد العدد بها بمدرستى الجيزة الثانوية الزراعية من 1000 إلى 1150 طالبا والمهنية الثانوية الزراعية من 750 إلى 825 طالبا بالعمرانية.