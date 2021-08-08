تعيين هشام سليمان مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشئون قطاع الإنتاج الفني

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين الأستاذ هشام سليمان كمساعد للسيد رئيس مجلس إدارة المجموعة لشئون قطاع الإنتاج الفني.
من الجدير بالذكر أن الأستاذ هشام سليمان يمتلك خبرة طويلة في مجال الإنتاج الفني تمتد منذ عام 1988 حيث شارك كمدير انتاج في العديد من الأفلام الهامة في تاريخ السينما المصرية كفيلم المهاجر ، المصير، الاخر، إلى جانب العديد من الأعمال البارزة.
كما قام الأستاذ هشام سليمان بإنشاء متحف فريد من نوعه لتخليد التراث السينمائى، وذلك من خلال جمع أبرز المقتنيات التي استخدمت في تصوير أفلام العصر الذهبى للسينما المصرية.
وبشأن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأتى هذه الخطوة في إطار خطة ومنهجية التطوير التي تتبناها الشركة المتحدة والتي تتضمن في نطاق أهدافها تطوير قطاع الإنتاج الفني بما من شأنه الارتقاء بجودة مختلف المنتجات الفنية والإعلامية.
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