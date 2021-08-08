الإفتاء تهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

جدة - نرمين السيد - كما تقدمت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين وجميع فى كل مكان، داعيه المولى –عز وجل- أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليُمن والخير والبركات والأمن والسلام.
واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر المحرم بعد غروب شمس اليوم الأحد، وأظهرت نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم بالعين المجردة.
لتعلن الدار، أن يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس، أول أيام شهر المحرم.
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